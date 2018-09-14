Hürriyet'te bir köşe daha kapandı

Türkiye medyasında en fazla sayıda dergi ve gazeteyi yayına geçiren isim olan Mehmet Y. Yılmaz, yaklaşık 13 yıldır yazdığı Hürriyet’ten ayrılıyor.

T24 - Doğan Medya Grubu’nun mart ayında Demirören Holding’e satılmasının ardından grupta işten çıkarma ve ayrılıklar sürüyor. Son olarak bugün (14 Eylül 2018 Cuma) Taha Akyol’un yazılarına son verilmişti.

Halen grup bünyesinde bulunan Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetelerinden Posta ile Fanatik’in yanı sıra kapatılan Radikal’in de kurucusu olan Mehmet Y. Yılmaz da Hürriyet’ten ayrılıyor.

Mehmet Y. Yılmaz’ın iktidarı eleştiren yazıları, Hürriyet Doğan Medya Grubu bünyesindeyken de kısıtlanmıştı. Yazı sayısı düşürülen Yılmaz’a siyaset yazmaması telkin edilmişti.

Vahap Munyar'ın tasarrufu dışında gelişti

İlk olarak Odatv’nin duyurduğu ayrılık süreci, T24’ün aldığı bilgiye göre, Fikret Bila’nın istifasının ardından Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği’ne atanan Vahap Munyar’ın tasarrufu dışında gelişti.

Hürriyet koridorlarında konuşulan güvenilir bilgilere göre, Mehmet Y. Yılmaz, eylül ayı sonunda ayrılma planını Vahap Munyar’a iletti. Munyar, bu bilgiyi Demirören ailesine iletti. Ailenin eylül sonunu beklemeye gerek görmemesi üzerine Mehmet Y. Yılmaz’ın yazılarına eylül ortası itibarıyla son verilmesi kararlaştırıldı. Munyar, ailenin kararını Yılmaz’a iletti.

Mehmet Y. Yılmaz, hafta başında, tazminat hakları da dâhil olmak üzere prosedürel süreci tamamlayarak Hürriyet’le yollarını resmen ayıracak.