Yeni Akit yazarı, Merkez Bankası'nı hedef gösterdi!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz artırım kararının ardından "Merkez Bankası bu krizde kimden yana?" diye sordu. Yılmaz, "Millet olarak IMF, uluslararası kredilendirme kuruluşları, Avrupa Parlamentosu ve Amerika gibi Türkiye’nin bağımsızlığına ahlaksızca müdahale edenlerin listesine Merkez Bankası’nı da eklemeli miyiz?" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “hem iç talepte yavaşlama olduğuna, hem de fiyat artışlarının döviz kurundaki yükselişin etkisiyle genele yayıldığına” dikkati çekerek, “stagflasyon/durgunluk içinde enflasyon” anlamına gelen açıklamayla dün faizleri artırdı.

Yılmaz, merkezin kararının ardından "Merkez Bankası kimden yana?" başlığıyla (14 Eylül 2018) bir yazı kaleme aldı. Yılmaz şunları kaydetti:

Uluslararası kredilendirme kuruluşlarının hiç de adil olmayan “kredi notları” üzerinden bir ekonomi okuması yaparak mı?

Avrupa Parlamentosu gibi bir kısım Erdoğan muhalifi oluşumların rövanşist finansal yaptırımları üzerinden bir ekonomi politikası belirleyerek mi?

İçimizdeki İngilizanahtarları’nın da vaat ettiği gibi Türkiye’nin boynuna yeniden IMF tasması takarak eski IMF’li hakir günlerine döndürmeyi amaçlayan bir ekonomi politikası güderek mi?

Amerika’nın Ortadoğu çıkarları üzerinden Türkiye’ye dolarla nişan aldığı son terörist dolar operasyonu üzerinden -ABD’nin alkış tutacağı- bir ekonomi politikasına yönelerek mi?

Hadi amaaa… Hangisi?

Türkiye’nin milli çıkarlarını gözeterek mi hareket ediyor yoksa Uluslararası kredilendirme kuruluşlarının, IMF’nin, AP’nin, Amerika’nın Ortadoğu’daki çıkarlarını gözeterek mi?

Birileri Türkiye’nin bağımsızlığına dolar yaptırımlarıyla nişan alırken Merkez Bankası neden bu krizi tribünlerden seyretmeyi yeğledi?

Bize mi öyle geldi yoksa?

Ne demiş Cemil Meriç? “Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur!”

Uluslararası bir ekonomik operasyonun hatta “darbe teşebbüsünün” hedefinde olan Türkiye nesi olur bu bankacıların?

“Sermayenin vatanı yoktur” dedikleri bu mudur yoksa?

Para ve çıkar gruplarının gücüne tapınan finansal sistemlere entegre olmuş karakterlerin dini, imanı, kutsalı para ve çıkar mıdır gerçekten? Cüzdanlarına değmediği müddetçe milletin bu finans tanrılarına karşı verdiği onurlu mücadele umurlarında değil midir?

Akın İpek sermayesi gibi FETÖ kasası olanların ellerini ayaklarını öpenlere karşı tepkimizin aynısıyla bu finans kesimini de sillelemeli miyiz?

Millet olarak IMF, uluslararası kredilendirme kuruluşları, Avrupa Parlamentosu ve Amerika gibi Türkiye’nin bağımsızlığına ahlaksızca müdahale edenlerin listesine Merkez Bankası’nı da eklemeli miyiz?

Game of Thrones’taki Ayra Stark karakteri gibi her gece uyumadan önce gözlerimi bir noktaya dikip AP, IMF, Uluslararası kredilendirme kuruluşları, Amerika… FETÖ, PKK… diye hedef liste ezberimi tekrarlayan biri olarak soruyorum… Bize operasyon çekenlerle birlikte hareket eden herkesi de bu listeye eklemeli miyim?

Her bıçak sırtı süreçte olduğu gibi… Bu fırtınanın Reis’i götürmesini bekleyen içimizdeki İngilizanahtarlarını mesela… Bu listeye eklemeli miyiz?

Şimdi de hele… Millet olarak ülke ekonomimizin tekerine taş koyan, büyüyen Türkiye’nin rüzgarını kıran, ülkemize ekonomik yaptırımlar uygulayarak Başkanlık Sistemi’ni akamete uğratmaya çalışanlarla mısın, yoksa yanımızda mı ey Merkez Bankası?

Bilelim de öyle kategorize edelim seni de… Şahsi dartıma senin ismini de ekleyeyim… Her gün ok gibi sivrilttiğim sözcüklerle hedefe kilitlendiğimde seni de delik deşik edeyim…

Zira millet olarak 15 Temmuz darbesinden sonra yengeç gibi yan yan yürüyenlerle işimiz yok… IMF’e el sallayanlara acayip ayar oluyoruz mesela! Liderimiz gibi net ve şeffaf olunsun istiyoruz! Bizden topladıklarıyla Avrupa’nın Amerika’nın vs… çıkarlarına hizmet eden sisli puslu kimseyi görmek istemiyoruz karşımızda!

Kim bizim milli çıkarlarımızı hedef alırsa, onu hedef alırız! Kim bizim bağımsızlığımıza göz dikenlerle kol kola girerse, onu hedef alırız! Kim Amerika’nın ülkemize uyguladığı ekonomik yaptırımları başarılı kılmaya çalışıyorsa, onu hedef alırız! Darbecileri, teröristleri…

Teröristlere 18 bin TIR silah gönderen Amerika’yı… 3 bin kargo uçağı silah gönderen Amerika’yı…

Hepi topu bir kuru canımız değil mi?

Ölümüne, malımızla, canımızla gittiği yere kadar bu mücadelede liderimiz Erdoğan’ın yanındayız!

Ha azıcık mert olun da siz de deyin! Merkez Bankası bu krizde kimden yana?