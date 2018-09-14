Star TV'de üst düzey ayrılık

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde yer alan Star TV'de flaş bir ayrılık yaşandı. Marka Pazarlama Direktörü Arzu Haksun Güvenilir, Star TV ile yollarını ayırdı.

4 yıldır bu görevde bulunan Arzu Haksun Güvenilir, sektör içinde yeni bir mecrada yoluna devam edecek.



Arzu Haksun Güvenilir kimdir?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Etnomüzikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite son sınıfta eğitimi devam ederken Hürriyet gazetesine girdi. Müzik, kültür sanat ve yaşam haberleri yaptı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İ.T.Ü. Müzik İleri Araştırmaları Etnomüzkoloji Bölümü’nde İngilizce, yüksek lisans programına katıldı. Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Radikal gazetelerinde muhabirlik yaptı. Yaşam, Kent, Radyo Cumhuriyet ve NTV radyolarında dünya müziği programları hazırlayıp sundu. Aynı zamanda Radikal gazetesinde müzik yazıları yazmaya devam etti.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Basın Halkla İlişkiler Birim Yönetmeni olarak yöneticiliğe adım attı. Kurumun, iletişim, medya ilişkileri, organizasyon yönetimi ile birlikte, reklam, pazarlama ve medya planlamasını yürüttü.Yapı Kredi Kültür Sanat’ta 2001 yılında, Beyoğlu sergisi kapsamında bir ilki gerçekleştirerek “Müzikli Söyleşiler”i konsept olarak geliştirerek hayata geçirdi.

Orhan Pamuk (yazar), Yaşar Kemal (yazar), Ömer Uluç (ressam), Mehmet Güleryüz (ressam), Ara Güler (foto muhabir), Aydın Boysan (yazar), Enis Batur (yazar), Ferhan Şensoy (oyuncu /yazar), gibi kültür sanatta önemli yer edinmiş isimlerin medya (basın ve tanıtım) stratejisini yaptı. Çeşitli kültür sanat ve edebiyat projelerinin medya iletişim ve stratejilerini belirleyerek yürüttü. 2010 yılında NTV’de Can Dündar’la Ana Haber’in editör kadrosunda yer alarak, kariyerini televizyon gazeteciliği üzerine sürdürdü…

Televizyon gazeteciliği, kurumsal iletişim ve marka yönetimi tecrübesi, atv’de Marka Pazarlama koordinatörlüğünün kapısını açtı. 2011 yılından 2015 yılına kadar atv’de projelerin medya ilişkilerini ve tanıtım stratejisini planlayarak yürüttü. Halen, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde bulunan Startv‘de Marka Pazarlama Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.