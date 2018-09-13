13 Eylül 2018 12:35

Fatih Portakal’a 'Erdoğan' soruşturması

Fatih Portakal’a 'Erdoğan' soruşturması
Gazeteci Fatih Portakal hakkında, HDP Milletvekili Barış Atay’ın ‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyunun yasaklanmasına ilişkin attığı tweet nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Fatih Portakal hakkında, bir vatandaşın ihbarı üzerine Barış Atay’ın oynadığı ‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyununun yasaklanmasına ilişkin attığı bir tweet nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Portakal, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek savcıya ifade verdi.
“ Hakaret etmedim”

Fatih Portakal ’ın ifadesinde, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini, düşünce ve özgürlük kapsamında düşüncesini beyan ettiğini söylediği öğrenildi.

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