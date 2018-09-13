Aydınlık'tan o habere itiraz: Bu tertip tutmaz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin Lazkiye bölgesinde bir operasyon gerçekleştirerek 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının faili olduğu belirtilen Yusuf Nazik’i Türkiye’ye getirdi.



Aydınlık gazetesi ise bu operasyonun Şam’a yönelik düşman tutumu ivmelendireceğini belirterek “Bu tertip tutmaz” başlığını kullandı.

MİT, Yusuf Nazik'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Aydınlık gazetesinin bugün manşetinde yer alan haber şöyle:

Türkiye'nin İdlib’i teröristlerden temizleme harekatına hazırlandığı günlerde, bu operasyona karşı çıkan Ankara’dan dikkat çekici bir hamle geldi. 2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bombalamalardan sorumlu olduğu iddia edilen bir kişinin Suriye’nin Lazkiye kentinden MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildiği açıklandı. Olayla ilgili iddianamede eylemin sorumlularından biri olarak gösterilen Yusuf Nazik adlı kişi daha savcılık önüne çıkarılmadan yapılan bir video kaydı servis edildi.

Nazik video kaydında, eylem talimatını Suriye istihbarat örgütün aldığını söylüyor. Ayrıca Türkiye’nin bu eylemden dolayı Suriye’den hesap soracağını iddia ediyor. Bu olay, Suriye Hükümeti’nin İdlib operasyonuna hazırlandığı, Ankara’nın ise bu operasyona karşı çıktığı bir döneme denk gelmesi bakımından dikkat çekici bir istihbarat ve yönlendirme operasyonu olarak değerlendiriliyor. Yönlendirmenin amacı, Suriye düşmanlığını körüklemek, hatta belki de daha ileriye götürmek!

REYHANLI BOMBALARININ HEDEFİ

Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013 tarihinde iki bombalı araçla düzenlenen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, 155 kişi ise yaralanmıştı. Yusuf Nazik, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen Reyhanlı davasında aralarında Mihraç Ural’ın da bulunduğu sekiz firari sanıktan biri. Yusuf Nazik’in Suriye’nin Lazkiye kentinden getirildiği açıklandı.

Yusuf Nazik, iddianamade Mihraç Ural ile bağlantılı olarak gösteriliyor.

Katliamın diğer faillerinden Nasır Eskiocak, 53 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Reyhanlı eylemini “Bizi Suriye bataklığına çekmek istiyorlar” diye değerlendirmişti. Olayda FETÖ parmağı bulunduğuna dair kanıtlar da basına yansımıştı.

Eylemden bir gün önce, bombaların yerleştirildiği araçların plakalarına kadar pek çok bilginin Emniyet ve Savcılığa ulaştırıldığı ancak hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Reyhanlı iddianamesi, daha sonra MİT tırları soruşturmasını yürütecek olan ve FETÖ üyeliğinden tutuklanan Savcı Özcan Şişman tarafından hazırlanmıştı.

KARIŞIK İŞLER

Nasır Eskiocak eylemden kısa bir süre sonra kaçtığı Suriye’de MİT bağlantılı muhalif silahlı gruplarca yakalanmış ve Türkiye’ye teslim edilmişti. Eskiocak’ın, emniyet sorgusunda eylemi Suriye muhaberatının (Suriye Devleti istihbarat teşkilatı) talimatıyla yaptığını söylediği basına yansımıştı.

Ancak Eskiocak mahkeme safhasında bu ifadesini işkence altında alındığını belirterek kabul etmemişti. Reyhanlı Davası’nın bir numaralı sanığı Eskiocak mahkemede, Yusuf Nazik ve MİT mensubu kişilerle planladıklarını ama kendisine araçlarla uyuşturucu taşınacağının söylendiğini iddia etmişti.

Davanın bir numaralı sanığı Nasır Eskiocak mahkemede telekonferans yoluyla alınan ifadesinde, “Bu işi Yusuf Nazik ve yanında bulunan iki MİT mensubu ile konuştuk. Bana denizden uyuşturucu gelecek bunu arabalara yükleyip, Reyhanlı’ya bırakacağımızı söylediler. Bu iki MİT mensubu başıma bir şey gelmeyeceği konusunda bana güvence verdi. Ben bunların patlayıcı olduğunu bilmiyordum” demişti.

Eskiocak, mahkeme heyetine, patlamanın olduğu zaman kendisinin Suriyeli muhaliflere teslim edildiğini ve burada işkence gördüğünü, ailesini öldürmekle tehdit ettiklerini söylemişti. Nasır Eskiocak’ın iki MİT mensubu ile beraber uyuşturucu işini planladığını söylediği firari sanıklardan Yusuf Nazik’in eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le Ergin’le yoğun teması olduğunu iddia etmişti.