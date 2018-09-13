13 Eylül 2018 07:40

THY'den skandal Cumhuriyet kararı

THY'den skandal Cumhuriyet kararı
Türk Hava Yolları (THY) Cumhuriyet Gazetesi alımını durdurdu.
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Cumhuriyet - THY’nin uçaklarında ücretsiz olarak yolcularına dağıttığı Cumhuriyet Gazetesi'ni, artık THY uçaklarında yolculara verilen gazeteler arasında yer almayacak.

THY daha önce de benzer uygulama yapmış, yolculardan gelen tepkiler üzerine yeniden Cumhuriyet Gazetesi alarak dağıtmaya başlamıştı.

THY’nin, geçen hafta perşembe günü dağıtım şirketine bundan böyle Cumhuriyet gazetesi almayacağına dair bilgi verdiği, planlamanın buna göre yapılmasının istendiği belirtildi. THY uçaklarında yolculara dağıtılan gazeteler arasında Cumhuriyet’in yer almaması okuyucuların tepkisine yol açtı.

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