Yeni Akit'ten skandal darbe karikatürü!

12 Eylül darbesinin 38. yılında Türkiye acıları ile yüzleşmeye çalışırken, Yeni Akit gazetesi ise darbe ile İmam Hatipler arasında kurduğu ilişki ile 'pes' dedirtti.

Manşetinde "İHL'ler şahlandı" diyerek 28 Şubat döneminde 60 bine düşen İHL'li sayısı 1 milyon 346 bine ulaştığını vurgulayan gazete, birinci sayfadaki karikatüründe ise İmam Hatipler ile darbeler arasında ilişki kurarak, imam hatip sayısı arttıkça darbeciliğin azaldığını iddia etti.

15 TEMMUZ SIRASINDA İMAM HATİPLİ SAYISI

Akit'in sayıları arttıkça darbeciliğin azalacağını iddia ettiği imam hatipli sayısı, ülkede yaşanan son darbe girişimi olan 15 Temmuz sırasında son yıllarında en yüksek seviyelerinden birini ulaşarak 1 milyon 500 binin üzerine çıkmıştı.