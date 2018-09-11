Gökçeklerin kanalı Nihat Doğan'ın ipini çekti

Önceki gün 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Doğan'a bir darbe daha.

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında yer alan Nihat Doğan'ın işine son verildiği iddia edildi.

Nihat Doğan'a kız çocuklarını alıkoyma gözaltısı

Türkücü Nihat Doğan, 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla önceki gün gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Buket Aydın'la Kanal D Haber'in dün ortaya çıkardığı bu haberin ardından özellikle sosyal medyada Doğan'a büyük tepki gösterilmişti. Bu gelişmelerin ardından kanal yönetimi Doğan'ın "Söylemezsem Olmaz" programındaki görevine son verildiği iddia edildi.

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hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Nihat Doğan ise " Bana tebliğ edilen bir karar yok" dedi.