Habertürk'ten ayrılan ekran yüzü CNN Türk ile anlaştı

Eylül 2016'dan bu yana Habertürk'te görev yapan başarılı ekran yüzü Fulya Kalfa, CNN Türk ile anlaştı.

Kalfa hafta içi her gün saat 23:00 – 01:00 arasında ekrana gelecek olan Günün Sonu adlı yeni programı sunacak.

Deneyimli sunucu dün geceden itibaren CNN Türk ekranlarında boy göstermeye başladı.

FULYA KALFA KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Kalfa ayrıca Sadri Alışık Kültür Merkezi, Temel Oyunculuk bölümü mezunu.

Fulya Kalfa'nın Medya dünyasında ilk çalışmaları ise 2005 yılında tv8’de başladı. Ankara'da, Erkan Tan ile Başkent'ten programında başlayan kariyerinde yapımcılık, editörlük ve yönetmenlik yaptı. Siyasetten sanata, hayatın içinden insana dokunan her konuda yüzlerce programın yapımına ve yönetimine katkıda bulundu. Yine önemli konukları ve konuları ekrana getiren bir çok siyaset programının da yapımlarını üstlendi. Politikayla uzun süre içli dışlı olduktan sonra televizyonculuk hayatına İstanbul'da yön verme kararı aldı ve tv8'de bir çok müzik-eğlence ve life-style programın yapımında çalıştı, yönetmenliğini yaptı. Onlarca programa imza attıktan sonra buradaki çalışma hayatını noktaladı.

Aldığı eğitimlerini, deneyimlerini ve çok sevdiği sporu ekran önünden izleyicilerle paylaşmayı isteyince; Kanal 7/24 ailesine katıldı. Nafta içi her sabah 09:00-11:00 arası Spor Sayfası programıyla ekranlara geldi. Programda, spor gazetelerini partneri Zadik Gökoğlu'yla beraber okuyarak yorumlarda bulundu. Çarşamba günleri, 16:00-17:00 arasında da haftaya damga vuran spor olaylarını Kanal 7/24 Genel Yayın Yönetmeni Genco Boran'la birlikte Orta Saha programında konuşarak analizler yaptı.

Habercilik kökenli olması sebebiyle yine Kanal 7/24 haber bültenlerini de sunan Kalfa Eylül 2016'da Habertürk TV'ye transfer oldu. Burada gece spikerliği görevini yürüttü.