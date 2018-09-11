TRT'ye Atatürk göndermeli veda

TRT'nin Ana Haber Bülteni sunucusu Zafer Kiraz, TRT ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Daha önce haziran ayının son günü kişisel sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, gördüğü lüzum üzerine ekranı bırakma kararı aldığını duyuran Zafer Kiraz, bu kez 35 yıldır görev yaptığı TRT ile tüm ilişkisini kestiğini açıkladı.

Duayen sunucunun taktığı Atatürk’lü yüzüğün veda paylaşımında sık sık ekrana gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Zafer Kiraz, veda videosunda, “Geçtiğimiz haziran ayının son günü TRT Haber ekranından ayrıldığımı açıklamıştım. Bugün 7 Eylül 2018 tarihi itibariyle de 35 yıldır görev yaptığım, Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan ayrılıyorum. Tümüyle bugünden itibaren TRT ile ilişkimi kesiyorum. Her zaman sevginizle desteğinizle, hep o sıcaklığınızı yanımda hissettim. İyi ki varsınız. Bir gün bir başka yerde inşallah yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın” ifadelerini kullandı.