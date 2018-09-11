Doğan Grubu'nda üst düzey ayrılık

Doğan Grubu'nda üst düzey bir ayrılık yaşandı. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana'nın, dün itibariyle görevinden ayrıldığı açıklandı.

Yağmur Şatana, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ile Doruk Faktoring A.Ş., Doruk Finansman A.Ş. ve Kelkit Doğan Besi İşletmeliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine ise devam edecek.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevini yeni bir atama yapılana kadar, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Ahmet Toksoy yürütecek.