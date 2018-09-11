TRT'den Mahmut Tanal'a dava

Cinsel istismara uğrayan bir eşek görüntüsü olarak ileri sürülen ve tepki gösterilen Maysa ve Bulut isimli çizgi filmle ilgili TRT, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Tanal, sosyal medyada sıkça paylaşılan ve cinsel istismar olarak yorumlanan görüntüler ile ilgili TRT’yi uyaran bir paylaşım yapmıştı. Tanal, “Çocukların izlediği hiçbir görüntü, şüpheye dahi mahal vermemeli. Pedagolojik açıdan değerlendirilmeli, sonrasında yayınlanmalıdır. Kadın siluetine dahi hassas davranan TRT, bu görüntüyü nasıl yayınlar” dedi.

“TRT, TAZMİNAT DAVASINA GELİNCE ZAMAN KAYBETMİYOR”

Tanal, şunları söyledi:

“TRT’de yayınlanan çizgi filmde rüzgârda bir eşeğin arkasında duran çocuk görüntüsü, sosyal medyada günlerce tepki görmüştü. Ailelerin asla çocuklarına izletmek istemeyecekleri görüntüler, TRT sayesinde yayınlanmış, çocuklar görüntülere maruz kalmıştı.

TRT’nin açıklaması ise eşeğin arkasındaki çocuğun pantolonunun rüzgârdan dolayı sallandığıydı. İzleyici kitleniz çocuk ise görüntülerde şüpheye dahi yer veremezsiniz. Önemli olan TRT’nin niyeti değil, görüntülerin neyi çağrıştırdığıdır. Kimse TRT’nin niyetini okumak zorunda değildir. Asıl hasta ruhlu olan TRT’dir.