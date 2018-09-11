Cumhuriyet'te yönetim değişikliği sonrası tirajlar

Cumhuriyet Yazarı ve Yayın Kurulu Üyesi Orhan Bursalı, gazetenin satışının arttığını yazdı. Bursalı, Cumhuriyet yönetiminin değişiminden sonra yaşanan ayrılıkları değerlendirdiği köşesinde bu bilgiyi şöyle kaleme aldı:

“(…) Fakat şu kadarını söyleyeyim.

Sanıyorlar ki bu baskı ortamıyla Cumhuriyet’i çökertecekler: Bu çevreler zaten gazeteyi satın alan ve okuyanlar değildi. Okuru ise gazeteye sahip çıkmaya başladı, karşı kampanyanın ilk iki gününde Cumhuriyet’in satışı 2500 kadar artış gösterdi.

Ellerindeki en önemli aracı kaybetmenin hıncıdır bu.

Bu saldırı geri tepecektir.

Ve giden bazı arkadaşlarımız da gazetecilik yapmak için geri dönecekler, buna inanıyorum.”