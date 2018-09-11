Alican Uludağ: Cumhuriyet'te devam edeceğim

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim değişikliğinin ardından gazetedeki istifalar sürerken gazetenin deneyimli muhabiri Alican Uludağ, Cumhuriyet'te çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu.

Bu gelişmelerin ardından ilk olarak Yazı İşleri Müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren görevden alındı.

İstifaların ardından Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan "Gazeteciliğe Cumhuriyet'te başladım. 10 yıldır buradayım. Elbette devam ediyorum. Edeceğim de. Muhabirlik esastır. Gazeteciler, özne değil, aktarıcıdır. Halkın haber alma hakkı temel amaçtır. Dün olduğu gibi habercilik yapacağım. Ne olursa olsun yaşasın Cumhuriyet. Halk için..." ifadesini kullandı.