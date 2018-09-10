Gözaltına alınan Barış Terkoğlu hakkında karar

Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu'nun ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Barış Terkoğlu ifadesinde basın özgürlüğüne vurgu yaparken, haberin belgelere dayanarak yapıldığını belirtti.

Gazeteci Terkoğlu, ifadesinde şunları söyledi:

“Ben bu konu ile ilgili olarak emniyette ifade verdim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben Odatv Haber Müdürüyüm. Bahsi geçen haberi de basın özgürlüğü çerçevesinde yazdım. Yazı tamamen belgelere dayanmaktadır. Tekel bayi Birol Şahin ile Tekel Gazete Bayiileri ve Kuru Kahveciler Odası Başkanı Ferihan Karasu, Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na şikayette bulunmuşlar. Ben de bu şikayet ve belgelere istinaden konuyu haber yaptım. Yaptığım haberden sonra da günümüzün 7-8 ay kadar öncesinde hem Beşiktaş Belediye başkanı hem de müşteki başkan yardımcısı görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu konuda Sayıştay’ın raporu da vardır. Dolayısıyla benim doğru haber yaptığım ve hakaret kastımın olmadığı bu şekilde de doğrulanmıştır. Beraatimi talep ederim.”