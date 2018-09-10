Cumhuriyet'e yeni müdürler atandı

Cumhuriyet Vakfı Yönetimi’nin değişmesinin ardından çok sayıda isim istifa ederken, son olarak Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül de görevden alındı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, ‘7 Mayıs 1924 Ruhu’ başlığıyla kaleme aldığı yazıda, Cumhuriyet’in yeni yayın çizgisini anlattı.

Şu ana kadar kimsenin iş akdine son vermediklerini, istifalar olduğunu savunan Küçükkaya, ayrıca atanan yeni müdürleri de köşesinden duyurdu.

Ankara temsilciliğine Sertaç Eş, yazı işleri müdürlüklerine Serkan Ozan ile Olcay Büyüktaş Akça, sorumlu yazı işleri müdürlüğüne Ozan Alper Yurtoğlu, haber merkezi şefliğine ise Murat Hantaş getirildi.

Bülent Mumay da istifa etti

Cumhuriyet'in genel yayın yönetmenindan açıklama