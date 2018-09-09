Basın Özgürlüğü Ödülü Kadri Gürsel’in oldu

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 7. kez düzenlenen Basın Özgürlüğü Ödülü, bu yıl Uluslararası Basın Enstitüsü adına, Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel’e verildi.

Törende, basın mensupları üzerindeki baskılar dile getirildi ve ‘Basın özgür olmalı’ çağrısı yapıldı.

GEREKÇE: “ÖZGÜR BASIN KAMPANYASI”

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl düzenlenen ‘Basın Özgürlüğü Ödülü’ bu yıl; Uluslararası Basın Enstitüsü’ne verildi.

Kurumun, Türkiye’deki bağımsız ve özgür basın kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı abonelik ve gazete alma kampanyası ödüle gerekçe olarak gösterildi. Ödül, Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel’e takdim edildi.

ULUSLARARASI KATILIM



Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve ödülün sahibi Gazeteci Kadri Gürsel’in yanı sıra; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, AB Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı Simona Gatti, Avrupa Komisyonu Temsilcisi Seda Erden, Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Savunu Koordinatörleri Caroline Stockford ve Ravi Prasad ile CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÖDÜLÜMÜZ, GÜZEL GÜNLERİN SİMGESİDİR”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar: “Basın özgürlüğü adına bugün ne yazık ki, tasa ve kaygı verici bir süreç yaşıyoruz. Basının antidemokratik zihniyet ve uygulamalara muhatap olması, her halde hiçbir ülke için gurur kaynağı sayılamaz. Özgür, bağımsız, doğru, tarafsız ve sorumlu bir basından söz etmek, bugün ne yazık ki mümkün değil. Basının işini yapmaktan çok, işini ve varlığını savunur hale gelmesi, ulusal ve uluslararası saygınlığa gölge düşürmektedir. Bu yalnızca mesleğin değil, toplumun bir sorunudur. Ödülümüzün, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin bir parçası, gelecek güzel günlerin simgesi olarak görülmesini diliyorum” dedi.

“DAYANIŞMA” ÖDÜLLENDİRİLDİ



Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Temsilcisi, Gazeteci Kadri Gürsel “Bu ödül, dayanışmanın ödüllendirilmesidir. Basın özgürlüğü demokrasinin ön koşuludur. Ülkemizde basın özgürlüğü çok kritik bir süreçtedir. Demokrasi, basın özgürlüğü ve refah arasında koparılamaz bir bağ vardır. Bu bağı koparırsanız ülkenin bütünlüğü tehlikeye girer” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: “Basın özgürlüğünün geldiği noktayı gördüğümüzde ülkemiz için üzülüyoruz. 2002 ve 2018 yılları arasında 535 Gazeteci cezaevine girmiş ve bir kısmı hala içerde. Basın özgürlüğü aslında halkın özgürlüğüdür. Bu tarihsel ödül, basına yapılan bu saldırılara, haksızlıklara ve hukuksuzluklara konulan bir şerhtir” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen: “Türkiye’de basın özgürlüğü her geçen yıl daha da ürkütücü boyuta gidiyor. Her günümüz bir öncesinden daha kötü oluyor. Düşüncenin üstesinden gelemeyenler ne yazık ki düşünenlere baskı yapıyor. Basın özgürlüğü halkın özgürlüğüdür. Halk basınına sahip çıkmalıdır” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı Simona Gatti: “Yaşamlarını kamu yararı adına haber takibine adamış gazeteciler için zor günlerden geçiyoruz. İfade özgürlüğüne saygı, tüm AB politikalarının ve kalkınma programlarının ayrılmaz parçasıdır” dedi.

Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Savunu Koordinatörü Caroline Stockford: “Kurumumuza layık görülen bu ödül için sizlere minnet borçluyuz. Türk Basını’nı çok yakından takip ediyoruz. Ne yazık ki delili olmayan, suç unsuru barındırmayan çok sayıda dava ve tutukluluk haliyle karşılaşıyoruz. Bu zor günlerin geçeceğine inanıyoruz. Gazetelere sahip çıkın, onların yaşaması için abone olun” dedi.

Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Savunu Koordinatörlerinden Ravi Prasad: “Kadri Gürsel, basın özgürlüğü mücadelesinin en önemli sembollerinden birisidir. Uluslararası Basın Enstitüsü olarak Türkiye’ye çok önem veriyoruz. Türkiye’de gazeteciler hızla değişen bir ortamda hizmet vermeye çalışıyor. Şartları zorlaşıyor, yakından takip ediyoruz” dedi.