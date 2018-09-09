Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi kim oldu?

Genel Yayın Yönetmenliği’ne gazetenin 25 yıllık çalışanı Aykut Küçükkaya’nın getirilmesinin ardından, şimdi de Ankara Temsilciği’nde görev değişikliği yaşandı.

Odatv’nin edindiği bilgiye göre; yaklaşık 4 yıldır Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi görevini yürüten Erdem Gül’ün ardından, gazetenin yeni temsilcisi gazetenin savunma muhabiri Sertaç Eş oldu. Eş’e temsilcilik görevi dün akşam tebliğ edildi. Sertaç Eş’in isminin ise künyede yarından itibaren yer alacağı öğrenildi.

Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi’nde başlayan Eş, görevini 20 yıldır Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve savunma muhabirliği yaparak sürdürüyordu. Eş, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 2012 Behzat Miser Haber Ödülü’nün de sahibi.