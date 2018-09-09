İşine son verilen Eren, yeni yönetimi eleştirdi

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın yönetiminin değişmesinin ardından DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı ve gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Faruk Eren’in işine son verildi. Eren’in yanısıra Bülent Özdoğanda görevine son verilen isimlerden oldu.

Eren, "Liberaller gidiyor" yönündeki paylaşımlara tepki gösterdi. Faruk Eren, gaztenin künye değiştirmekteki acelesine dikket çekerken mobbing endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Eren,"Yeni gelen ekip muhtemelen, deklarasyonlarında da eskiye dönüşten söz ediyorlar. Buradan ne kast ediyorlar anlamadık. Göreceğiz onu önümüzdeki günlerde. Umarım kısırlaşan medyada Cumhuriyet de kaybedilmemiştir" değerlendirmesini yaptı.