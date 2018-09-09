Melis Alphan ve Çiğdem Toker'den Cumhuriyet kararı

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'ndaki yönetim değişikliği sonrasında Çiğdem Toker köşesindeki yazılarına son verdi. Cumhuriyet'in deneyimli ekonomi yazarı olan Toker, 'Hoşçakalın' başlıklı yazısıyla istifasını duyurdu.

Toker, veda yazısında "Yönetim değişikliğinin ardından ‘Atatürk’ün Cumhuriyet’i' başlığını taşıyan dünkü açıklamanın, her duruşmasını izlemeye çalıştığım ağır ceza yargılamasında, Cumhuriyet davası iddianamesindeki çizgi değişikliği suçlamasını hatırlatması üzüntümün nedenlerinden biri” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılarına son veren diğer isim Melih Alphan oldu. Alphan, kararını Twitter üzerinden duyurdu. Alphan'ın kararını açıkladığı paylaşımı şöyle oldu:

Gazetenin yazarı ve Cumartesi eki yayın yönetmeni Zeynep Miraç da ayrılığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Hakan Kara ise "Önce Cumhuriyet!” başlıklı yazısıyla ayrılığını açıklayan yazarlardan oldu. Kara, “Yaşanan onca şeyden sonra, gazetede kalmam artık mümkün değil” ifadelerini kullanırken okuyuculardan Cumhuriyet'e sahip çıkmalarını istedi.

Güray Öz, Hikmet Çetinkaya, Aslı Aydıntaşbaş, Kemal Can ve Özgür Mumcu değişikliğin ardından Cumhuriyet'ten ayrıldıklarını açıklayan diğer isimler olmuştu.