Cumhuriyet'teki yazılarına son verdi

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'ndaki yönetim değişikliğinin ardından Aslı Aydıntaşbaş, gazetedeki yazılarına son verdiğini açıkladı.

Murat Sabuncu, Cumhuriyet'e böyle veda etti

Aydıntaşbaş, "Cumhuriyet'teki dostların mağduriyeti ve verdiği demokrasi mücadelesi, altın harflerle tarihe geçmiştir. Ben de bundan sonra yazmamaya karar verdim" dedi.

Cumhuriyet'teki dünkü toplantıyla yeni yönetim seçilmiş, Murat Sabuncu’nun yerine gazetenin istihbarat şefi Aykut Küçükkaya genel yayın yönetmeni olmuştu.Cumhuriyet Vakfı ilk açıklamasında “Bir süredir eksikliğini gördüğümüz Atatürk ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geriye dönmüş bulunuyor” demişti.

Gazetenin yazarı Aydıntaşbaş Twitter üzerinden bir açıklama yaparak yazılarına son verdiğini açıkladı. Aydıntaşbaş şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar Cumhuriyet gazetesinde yazmaktan şeref duydum. Oradaki dostların mağduriyeti ve verdiği demokrasi mücadelesi, altın harflerle tarihe geçmiştir. Ben de bundan sonra yazmamaya karar verdim. Cumhuriyet’e ve okurlarına teşekkür ederim."

Cumhuriyet değişikliğin ardından bu manşetle çıktı