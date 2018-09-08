8 Eylül 2018 14:07

TGC’den Veli Sezai Balcı için baş sağlığı mesajı

TGC’den Veli Sezai Balcı için baş sağlığı mesajı
İstanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, basın şeref kartı, 2005 yılı Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Veli Sezai Balcı, 7 Eylül 2018 Cuma günü vefat etti.
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Cenazesi 9 Eylül 2018 Pazar günü Basınköy Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Yeni Kavaklı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Veli Sezai Balcı’nın ölümünün ardından yayınladığı mesajda “Değerli meslektaşımız Veli Sezai Balcı’yı kaybettik. Türk basınına uzun yıllar hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” dedi.

VELİ SEZAİ BALCI KİMDİR?

Sivas Divriği’de 1931 yılında doğdu. Çapa Öğretmen Okulu mezunu. Mesleğe 1955 yılında Hürriyet Gazetesi’nde başladı. Son Havadis, Sabah, Bizim Anadolu, Ortadoğu, Zaman, Milli Gazete’de ve Yeni Devir Gazetesi’nde görev yaptı. İki çocuğu vardı.

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