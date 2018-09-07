Tanrıkulu'ndan yandaş gazete ve GYY'sine FETÖ yanıtı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yandaş Akşam Gazetesi'nin ‘FETÖ’cü hainler Tanrıkulu’na duacı’ manşetine yanıt verdi.



"BUNUN İÇİN İNSAN YARDIM ETMEZ Mİ?"



Özgürüz.org'a konuşan Tanrıkulu açıklamasında, “Bir hamile kadın, tutsak. Hastanede şuan, çocuğunu düşürme riski var. Bunun için insan yardım etmez mi? Yazsınlar, Tanrıkulu yardım etmeye devam ediyor" dedi.



TANRIKULU'NUN ÖZGÜRÜZ.ORG'A YAPTIĞI AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

Tanrıkulu'nun açıklamasına Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu da "Cevaba bakın! 15 temmuzda şehit olan evlatları, babaları, anaları ne yapacağız?" yazarak yanıt verdi.





Daha sonrası ise Tanrıkulu Kelkitlioğlu'nun tweetine alıntılayarak, "Rahmet dilemeye devam edeceğiz. Anıları önünde her zaman saygı ile eğileceğiz. Yapanlara lanet okumaya, darbecilerle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.



AKŞAM'IN TANRIKULU İLE İLGİLİ TARTIŞMA ÇIKARAN HABERİ: