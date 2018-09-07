Ciner Medya'da deprem! 19 isim işten çıkarıldı

Ciner Medya Grubu’nda dolar fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yapılan ‘tenkisat depremi’ tüm hızıyla sürüyor.

Önce Habertürk Gazetesi’ni kapatan ardından kurumun diğer yayın organlarında da yüzlerce kişinin işine son veren Ciner yönetimi, tenkisata bugün grubun önemli ekonomi platformu Bloomberg

HT’de devam etti.

Genel Yayın Yönetmenliğini Cüneyt Başaran’ın yaptığı kanalda, aralarında editör Reşat Berinsu ile internet sitesinde görev yapan Gökçen Tuncer’in de bulunduğu toplam 19 kişinin görevine son verildi.

Tenkisat ilk etapta teknik ekip, montaj ve magazin servislerinden yapıldı.

Kanalda ayrıca, ekran yüzlerinden Arzu Maliki’nin kadrodan çıkarıldığı ve bundan böyle telifli olarak program yapmaya devam edeceği öğrenildi.