LeMan Genel Yayın Yönetmeni Akgün: Parayı bulsanız bile...

BBC Türkçe- Geçen hafta orjinalinin dörtte biri boyutunda çıkarttıkları LeMan'ı bu hafta orjinalinin yarısına çıkardıklarını belirten Akgün, "İthalata dayalı bir şey, artık bu maliyetler dayanılmaz boyutlarda. Parayı bulsanız bile kağıtçılar depolarından vermiyor. Çünkü iki saat sonra kağıt fiyatının ne olacağı belli değil" dedi. Ayrıca Akgün, yayıncılık vergilerinde indirim ve başka yardımlar gerektiğini de söylüyor.

Akgün, "Sanırım LeMan Türkiye'nin en uzun ömürlü mizah dergisi ancak geleceğe dair bir öngörümüz yok. Geleceğe dair derken önümüzdeki haftadan bahsediyorum" dedi.