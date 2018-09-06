D&R'da üst düzey atama

Kültür, sanat ve eğlence sektörünün dev şirketi D&R' da üst düzey yeni bir atama yapıldı.

Türkiye'de 184 mağaza ve dr.com.tr ile hizmet veren D&R'ın “Pazarlama ve Kategori Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı” pozisyonuna, hızlı tüketim ürünlerinin farklı alanlarında 19 yıldan bu yana pazarlama, inovasyon ve satış odaklı görev yapmakta olan Ayça Mutluer Bayraktar atandı.

Üsküdar Amerikan Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Bayraktar; kariyerine 1999 yılında Unilever de başladı. Unilever de Marka Müdürü, ardından PepsiCo şirketinde Pazarlama Müdürü ve Güneydoğu Avrupa Bölge İçecek Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. Son 6 yıldır Dominos Pizza’da “Pazarlama ve Satış Direktörü” olarak görev alıyordu.