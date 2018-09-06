Çok konuşulan Saray menüsü Uykusuz'un kapağında

Uykusuz, Erdoğan'ın misafirlerine ikram ettiği sosyal medyayı sallayan yiyecek ve içecek menüsünü kapağına taşıdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Saray'da verdiği resepsiyonda misafirlere ikramiye edilen yiyecek ve içecekler sosyal medyada gündem olmuştu.



Uykusuz, sosyal medyayı sallayan 'ejder meyveli smoothie'li menüyü kapağına böyle taşıdı:



