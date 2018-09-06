AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Saray'da verdiği resepsiyonda misafirlere ikramiye edilen yiyecek ve içecekler sosyal medyada gündem olmuştu.
Uykusuz, sosyal medyayı sallayan 'ejder meyveli smoothie'li menüyü kapağına böyle taşıdı:
6 Eylül 2018 15:51
Çok konuşulan Saray menüsü Uykusuz'un kapağında
Uykusuz, Erdoğan'ın misafirlerine ikram ettiği sosyal medyayı sallayan yiyecek ve içecek menüsünü kapağına taşıdı.
HABER GALERİSİ
30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'ndan kareler
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Saray'da verdiği resepsiyonda misafirlere ikramiye edilen yiyecek ve içecekler sosyal medyada gündem olmuştu.
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