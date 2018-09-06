6 Eylül 2018 15:51

Çok konuşulan Saray menüsü Uykusuz'un kapağında

Çok konuşulan Saray menüsü Uykusuz'un kapağında
Uykusuz, Erdoğan'ın misafirlerine ikram ettiği sosyal medyayı sallayan yiyecek ve içecek menüsünü kapağına taşıdı.
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30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'ndan kareler

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'ndan kareler

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Saray'da verdiği resepsiyonda misafirlere ikramiye edilen yiyecek ve içecekler sosyal medyada gündem olmuştu.

Uykusuz, sosyal medyayı sallayan 'ejder meyveli smoothie'li menüyü kapağına böyle taşıdı:

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