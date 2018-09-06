Evrensel gazetesi genel yayın yönetmenine ceza

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ın, 'süreli yayınlarda kimliğin açıklanması’ suçlamasından yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararında Polat’ı 10 bin lira para cezasına mahkum etti. Polat’ın avukatları kararı istinafa taşıyacak.

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davanın karar duruşmasında Fatih Polat'ın avukatı Devrim Avcı hazır bulundu. Avcı, atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Polat'ın beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Polat'ı 10 bin TL para cezasına çarptırdı. Polat, 'süreli yayınlarda kimliğin açıklanması' suçlamasından açılan dava kapsamında 2013'te 10 bin lira para cezasına çarptırılmış, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Deneyim sürecinde başka bir suçtan cezası kesinleşen Polat'ın yeniden yargılamasını yapan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi de, önceki cezayı tekrarlamış oldu. Polat'ın avukatı Avcı, kararı İstinaf'a taşıyacak.

NE OLMUŞTU?

'Lise öğrencisine ders ortasında gözaltı' başlıklı haberin yayınlandığı 23 Mayıs 2012 tarihinde gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Polat, '18 yaşından küçük suç failinin kimliğini açıklayacak ve tanınmasına yol açacak şekilde yayın yapması' gerekçe gösterilerek yargılanmıştı. Polat, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında 10 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, 24 Mayıs 2013'te kesinleşen kararında Polat hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.