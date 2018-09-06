6 Eylül 2018 12:20

Nazlı Ilıcak'a istenen ceza belli oldu

Nazlı Ilıcak'a istenen ceza belli oldu
Nazlı Ilıcak hakkında “Askeri casusluk” suçundan müebbet hapis talep edildi.
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Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, Genelkurmay Başkanlığı’nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan “Tahşiyeciler grubu”na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı yazı nedeniyle ”Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan yargılandığı davada savcı görüşünü açıkladı.

Savcı, halen cezaevinde tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak'a “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama” suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

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