Basın İlan Kurumu'nu da Erdoğan denetleyecek!

Yurtiçinde ve uluslararası alanda Türkiye’nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yönetecek olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yetkilerine, Basın İlan Kurumu’nu denetlemek de eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, kurumu denetleme görevi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, söz konusu yetkiyi yılda en az bir defa Basın İlan Kurumu’nun bütün hesap ve işlemlerini denetlemek suretiyle kullanacak.