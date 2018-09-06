14 yıllık yerel gazete haftalık çıkacak

Metehan UD/Evrensel- Döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak kağıt fiyatlarının artması gazeteleri zorlamayı sürdürüyor. Aydın’da 14 yıldır günlük olarak yayınlanan “Yaşanılası Bir Didim İçin Özgür Ses Gazetesi” kapanmamak adına çareyi haftada bir gün çıkma kararında buldu. Şimdiye kadar 3 bin 345 nüsha yayınlanan gazete, 3 Eylül tarihinde son kez günlük olarak okuyucuları ile buluştu. Gazete kararını son sayısında duyurdu.

Evrensel’e açıklamada bulunan gazetenin sahibi Mustafa Öge, baskı masraflarının yakın zamanda iki kat attığını belirterek “Dolayısıyla altından kalkılmaz bir hale geldi. Kendimizi koruyabilmek ayakta kalabilmek için bu kararı aldık. Aynı sayıda çalışanla devam ediyoruz. Kendi yeteneklerimiz noktasında ek işler yaparak ayakta kalmaya çalışacağız. SEKA satılıp arazisi peşkeş çekildi. Yanlış politikalar sonucunda kendi kağıdımızı üreten bir ülke iken tamamen dışa bağımlı hale geldik. Bugün biz kağıt konusunda yaşadığımız sorunu çiftçi saman konusunda yaşıyor. Kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Devletin kendi olanakları var. Cumhuriyet dönemindeki Atatürk’ün başlattığı kendi ürünlerimizi kendimiz üretmemiz gerekir. Bugün gazeteler düşer, yarın çiftçi düşer, memur düşer. Olan ülkeye oluyor” dedi.

Mustafa Öge ve Semra Şener. Fotoğraflar: Özgür Ses ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti basın bülteni

‘BİR AY SONRASI BİLE ÇOK GEÇ’

Aydın Gazeteciler Cemiyeti ise artan maliyetler ilgili ildeki günlük çıkan gazetelerle bir araya gelerek çözüm önerileri belirledi. Önerileri içeren 14 maddelik bildiri ileri ki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak ve hükümetten adım atması istenecek. Cemiyet Başkanı Semra Şener ise ortalama bir gazetenin günlük maliyetinin 6 bin ila 10 bin lira arasında arttığının bilgisini vererek şunları söyledi “Dolardan önce de gazeteler çok zor durumda idi. O zaman da acil bir çözüme ihtiyaç vardı. Dolardaki artış ekstra maliyetler getirdi. Zaten ayakta durmakta zorlanan gazetelerin kımıldayacak alanları kalmadı. Acil önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Bir ay sonra bile çok geç. Toplantılarımız ildeki bütün medya kuruluşları ile devam edecek, ardından çözüm önerilerimizin hayata geçmesinin yollarını arayacağız. Yaklaşık bir yıldır yerel gazeteler pazar günleri çıkmıyor. Biz bu önlemleri alarak bugünlere geldik ama artık bu da çözüm değil. Durum çok daha vahim”