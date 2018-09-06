Dolar Türk medyasını vurdu: Kağıt krizi büyüyor

Özgür Eren YILMAZ/EVRENSEL- Kağıt krizine çözüm arayan bazı ulusal gazeteler ücret artışına giderken, İzmir’de de 7 yerel gazete pazar günleri çıkmama kararı aldı. Yerel gazeteler tüm bölgelerde ciddi sıkıntılar yaşarken kapanma, baskı günü düşürme ve işten çıkarmalar gündeme geliyor. Eskişehir’de yayınlanan yerel gazeteler de İzmir’deki gibi baskı günü azaltmayı tartışırken, gazete yöneticileri ve basın örgütleri bundan yana olmadıklarını belirtiyor. Eskişehir’de yayınlanan sekiz gazeteden en az yarısının önümüzdeki süreçte kapatma kararı alacağı da iddia ediliyor.

‘İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK’

Anadolu, Yeni Gün ve Son Haber gazetelerinin sahibi Esgroup Genel Koordinatörü ve aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Eskişehir Temsilcisi Gazeteci Ali Baş, kağıt krizi sonucu yaşanan maliyet artışını güçlü olan bazı gazetelerin karşılayabileceğini ancak Anadolu'daki bir çok gazetenin bunu karşılayamayacak durumda olduğunu söylüyor ve ekliyor: “İlk etapta yapacakları bellidir. İşten çıkarmalar olur, sayfalar düşürülür… Haber zaten ajanslar vasıtasıyla sağlanıyor, iyice ajanslara mahkum hale gelinir. Muhabir gazetede çalıştırılmaz.”

Şu anda pazar günü çıkmamayı öngörmediklerini söyleyen Baş şöyle devam etti:

“Yerel gazete sayısı Türkiye’de 2000’di, şimdi 1000’e düştü. Korkarım ki bu sayı daha da düşecek. Basın İlan Kurumu da gazetelere yeterli gerekli desteği vermiyor. Bunun yanında kağıttaki dolar bazlı artış gazeteleri daha da zorluyor. İşverenler, patronlar da konuşuyor, işsizliğin artması ihtimali var. Bizim şu anda işten çıkarma gibi bir durumumuz yok. Ancak, işten çıkan, çeşitli nedenlerle istifa eden kişinin yerine yeni gazeteci istihdam edemiyoruz. Buradaki durumumuz bu. Zam yapmak şu andaki durumda çözüm değil. Buradaki artışın fiyattaki artışla karşılanması mümkün değil. Bir de bunu biz neden okuyucumuzun sırtına yükleyelim? Burada çözümün şu olması lazım: Gazeteciler, federasyonlar, dernekler, sendikalar gazetelere tıpkı eskiden olduüğu gibi indirimli kağıt sağlanması için çaba göstermeli.”

‘HİÇBİR GAZETECİ SENDİKA ÜYESİ DEĞİL’

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı, 2 Eylül gazetesi yazarı Can Hacıoğlu da pazar günü yerel gazetelerin çıkmamasıyla ilgili “Zorunluluktan o iş önümüzdeki günlerde olacak, çaresiz. Pazar günleri gazete çıkmayacak, bu kesin” yorunmunu yaptı. işten çıkarmaların bile sorunu çözmeyeceğini söyleyen Hacıoğlu, kağıt sorununun çözülmesini ve SEKA’nın yeniden açılmasını istediklerini belirtti.

Hacıoğlu şöyle devam etti:

“Yerel gazetelerin büyük çoğunluĞu en az 20 Bin Lira zarar ediyor şu anda. Kapanmayı önleyemeyecek gazeteler var. Sekiz gazete çıkıyor Eskişehir’de, üçü dördü gider diye düşünüyorum. Eskişehir’de gazete sayısı yarıya iner. Bu işsizlik de demektir orada çalışanlar için. Burada cemiyetin yapabileceği bir şey de yok. Eskişehir’de hiçbir gazeteci de sendika üyesi değil. Bir de öyle bir durum var."

‘ŞU AN GAZETEMİ KAPATMAK ÜZEREYİM’

Gazete yöneticileri ve basın örgütü temsilcileri, kağıt krizinin Eskişehir’deki yansımalarını anlattı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, Milli İrade gazetesi sahibi Yılmaz Karaca, şu anda gazetesini kapatmak üzere olduğunu belirtti. Gazetelerde işten çıkarmaların gündeme gelmesi ile ilgili konuşan Karaca, “Biz bunu istemiyoruz ama devletin bir önlem almaması durumunda tedbir alıyoruz. O zaman tamamen yok olacağız. Ben federasyon başkanıyım, şu an gazetemi kapatmak üzereyim. Benim 50 bin TL maliyetim varken 80- 90 bin liraya çıktı. Bunu nereye kadar götüreceğim?” diye konuştu.

Karaca şunları söyledi:

"Sadece Eskişehir’de değil şu anda anadoluı basını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Sadece kağıt değil bütün giderlerimiz dolara ve Avro’ya bağlı. Şu anda onun sıkıntısıyla mücadele ediyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren bir çok gazete kilit vuran. Pazar çıkan illerde de Pazar günü gazetelerin çıkmaması kararı alınıyor. Bizim gazetelerimiz 16 sayfa, bunun 12’ye düşmesi ve Pazar günleri çıkmaması yönünde gazete sahipleri olarak görüşmeler sürüyor. Arkadaşlarımızın hepsinin okey vermesi halinde bunu uygulamaya koyacağız ama ben bir hafta daha gelişmeleri izleyelim dedim. Kendi tesislerimiz olmadığı için maliyetlere katlanmak daha zor oluyor.”