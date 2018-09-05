'Dudak uçuklatan' mal varlığına erişim engeli

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım'ın 'dudak uçuklatan' mal varlığına ilişkin 10 habere erişim engeli getirildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'nun paylaşımına göre, haberlere yönelik erişim engeli kararı 'itibarsızlaştırma' gerekçesiyle alındı.

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım geçmişi silmek isteyince Bakırköy Sulh Ceza da, “10 haber mi sansürleyelim; hay hay” demiş. İçinde Radikal sitesi haberi bile var... Mart 2015 tarihli haberler 27 Ağustos’ta bir çırpıda, “itibarsızlaştırma” gerekçesiyle silindi. Temizlik nasıl? pic.twitter.com/KxRS5VBSt5 — Erol Önderoglu (@ErolOnderoglu) 5 Eylül 2018

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım'ın mal varlığı, 2015'te Cumhuriyet'te yayımlanan "İstanbul'u üzerine yapmış" başlıklı haberle gündeme gelmişti. Miyase İlknur imzalı haberde, 1999 yılında KİPTAŞ’a genel müdür olarak atandığında 4.5 dönümlük tarlası olan İsmet Yıldırım'ın, atamadan sonra edindiği mal varlığı şöyle özetlenmişti:

* Dolayoba’da daire.

* Dolayoba’da 2 dükkan ve 2 daire.

* Durusu Deli Yunus Çiftliği’nde 10 dönümlük çiftlik evi.

* Nishistanbul’da iki rezidans daire (biri kendinin, biri eşinin).

*Anadolu Hisarı’nda boğaza nazır üç katlı bina

* Kızının adına.

*Çengelköy’de kızının adını taşıyan sitede üç katlı villa

* Ümraniye Atakent’te lüks daire.

* Topkapı Merkez Evleri’nde kızının adına dubleks daire.

* Çengelköy’deki Asude konaklarında üst kaçı kaçak daire