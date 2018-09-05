Payzın'ın ardından Hande Fırat'tan 'merhaba' mesajı

Doğan Medya Grubu’nun Demirören tarafından satın alınmasının ardından başlayan işten çıkarmalar sürüyor.

CNN Türk'ten Şirin Payzın kararı

Son olarak Şirin Payzın da işten çıkarıldı.

Salı, Perşembe ve Cuma akşamları CNN Türk'te "Ne oluyor" programını sunan Payzın, kanalda 19 yıldır görev yapıyordu.

CNN Türk'te program yapan, Demirören Grubu'na ait olan Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da dün yaptığı Instagram paylaşımında programının Perşembe akşamı saat 21:00'de ekrana geleceğini duyurdu.

FIRAT: "HERKES KARNESİNİ BİLİR"

Fırat şu ifadeleri kullandı:

"Herkes karnesini bilir. Çok teşekkür ederim #gecegörüşü rakamlarla tüm haber kanallarında tüm tartışma programları arasında birinci sırada yeraldı . Perşembe akşamı başlıyoruz ! Ben sizi çok özledim. Görüşlerinizi, eleştrilerinizi özledim. Haydi başlayalım. Mutlaka ortak bir noktamız vardır. Perşembe akşamı 21.00'da kimselere söz vermeyin."

Fırat'ın dün duyurduğu programının ekrana geleceği saatin Şirin Payzın'ın program saati olması dikkat çekti.

Şirin Payzın'ın işten çıkarılmasının haberlerde yer almasının ardından Hande Fırat "Merhaba" notuyla fotoğrafını paylaştı.