Habertürk'te şok ayrılık! İşine son verildi

Ciner Medya Grubu'nda bir ayrılık haberi daha geldi.

Habertürk spikeri Benan Kepsutlu, geçen yıl evlendiği İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’den şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti. Boşanmak için dava açan Kepsutlu, dilekçesinde eşinin kafasına silah dayadığını, ayrılması durumunda ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü. Ünlü sunucuya bu sefer kanalı da sırtını döndü. Kepsutlu'nun HaberTürk televizyonundaki işine son verildi.

Ekonomik sorunlarla boğuşan ve dolar kurundaki yükseliş nedeniyle yüzlerce kişinin işine son veren Ciner Medya Grubu’nda bir ayrılık haberi daha geldi. Habertürk sunucusu Benan Kepsutlu ile de yollar ayrıldı. Uzun bir süredir izinde olan başarılı sunucu bugün itibari ile kanal ile ilişkisini tamamen kesti.

Kepsutlu’nun ismi geçen yıl evlendiği eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’den gördüğü şiddet nedeniyle son dönemde sık sık gündeme gelmişti. Çiftin boşanmak için yargı yoluna gittiği ortaya çıkmıştı.