Bengü Türk TV'de sürpriz ayrılık

Milliyetçi çizgide yayın yapan ve MHP’ye yakınlığı ile bilinen Bengü Türk TV’de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Güzel ve başarılı sunucusu Arife Yılmaz, dün itibariyle Bengü Türk TV ile ilişkisini kestiğini duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, “Bengü Türk TV ..yeri hep ayrı... Yaklaşık 3 yıldır bu ekrandan sizlere seslendim, hep destek oldunuz beğenilerinizle onurlandırdınız… Her gün evlerinize misafir ettiniz … Artık yolumuz ayrıldı tekrar görüşmek üzere… Özleyin beni” ifadelerini kullandı.