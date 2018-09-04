Yeni Akit’ten ‘bu kadar da olmaz’ derdirten anket!

Yeni Akit’in internet sitesinde ‘enteresan’ bir anket yayınlandı. Anketi, kadın karakterin maskülen davranmayan eşini ‘nonoş’ olarak nitelendirdiği bir ‘hikaye’ de kaleme alan ve kadın-erkek ilişkileri başlığında kitapları da yazan Sema Maraşlı’nın hazırladığı belirtidi.

Ankette, kadın için ‘teslimiyetçidir; cilvelidir, işvelidir; uzun donla bile erkeği kendine bağlar; söz hakkını erkeğe verir, idareyi kendi yapar; bu karşılaştırmadan alınmaz’ nitelendirmeleri yapılırken; bayan için ise ‘mücadeleci ve iddiacı; ya seksi olmaya çalışır ya da tam aksi hiç süslenmez; dekolte her şeye yeter zanneder; fakat uzun vadede işine yaramaz; söz hakkı derdindedir; ifadeleri yer aldı. İçerikteki cinsiyetçi ifadelerin sürekli tekrarlandığı görüldü.

Anketin sonuna da, “Değerlendirme kadın bölümü üzerinden yapılır. Her soru 1 puandır. 30-35 arası puan alanlar tam kadındır. 25-30 puan arası alanlar kadın sayılır. 25 puan ve altı alanlar bayandır bayan” notu eklendi.

İşte Yeni Akit’in ‘Kadın mısınız, yoksa bayan mı’ anketinde yer alan tespitler:

1. Kadın akıllıdır. Bayan zekidir.

2. Kadın teslimiyetçidir. Bayan mücadeleci ve iddiacı.

3. Kadın mutlu etmeyi bilir. Bayan mutlu edilmek için bekler.

4. Kadın detaylarla ilgilidir. Bayan detaylara takılır, kalır.

5. Kadın erkeğini olduğu gibi kabul eder. Bayan değiştirmeye çalışır.

6. Kadın duygusaldır. Bayan romantiktir.

7. Kadın gönüllü hizmet eder. Bayan gönlü edilirse hizmet eder.

8. Kadın süslüdür, takar takıştırır. Bayan bakımlıdır, saçıyla, tüyüyle oynar.

9. Kadın cilvelidir, işvelidir. Bayan ya seksi olmaya çalışır ya da tam aksi hiç süslenmez.

10. Kadın uzun donla bile erkeği kendine bağlar. Bayan dekolte her şeye yeter zanneder; fakat uzun vadede işine yaramaz.

11. Kadın gül ağacı gibi esnektir. Bayan odun gibidir, eğilip bükülmez.

12. Kadın konuşmayı bilir. Bayan laf yetiştirmeyi.

13. Kadın güçlüdür; ama zayıf görünmeyi bilir. Bayan zayıftır; ama güçlü gibi görünür.

14. Kadın takdir etmeyi bilir. Bayan eleştirmeyi bilir.

15. Kadın söyler. Bayan söylenir.

16. Kadın affedicidir. Bayan kincidir.

17. Kadın özür dilemeyi bilir. Bayan bahane bulmayı ve savunma yapmayı bilir.

18. Kadın kurnazdır, duruma göre adım atar. Bayan plancıdır, menfaatine göre adım atar.

19. Kadın erkeği nasıl elinde tutacağını bilir. Bayan nasıl elinden kaçırdığını bir türlü anlamaz.

20. Kadın erkeğe saygı duyar, sevgi görür. Bayan erkeğe saygı duymaz, sevgiyi de kaçırır.

21. Kadın bakışı ile yakalar, dili ile elinde tutar. Bayan bakışı ile soğutur, dili ile kaçırır.

22. Kadın yapamadığı işler için didinmez. Bayan her işi yapacağını ispat etmeye çalışır.

23. Kadın erkeğe kendini erkek hissettirir. Bayan erkeğe kendini gereksiz hissettirir.

24. Kadın bir erkeğe ihtiyacı olduğunu bilir. Bayan erkeksiz de yapabileceğini sanır.

25. Kadın istediklerini tatlı tatlı yaptırmayı bilir. Bayan erkeğe “mecbursun” demeyi bilir.

26. Kadın söz hakkını erkeğe verir, idareyi kendi yapar. Bayan söz hakkı derdindedir.

27. Kadın kavgayı sevmez. Bayan suçlamayı ve kavga etmeyi iyi bilir.

28. Kadın neşelidir, çocuksudur. Bayan ağırdır, gururlu, kibirlidir.

29. Kadın sahip olduklarını görür, şükreder. Bayan sahip olmadıklarını görür, nankörlük eder.

30. Kadın yumuşaktır. Bayan serttir.

31. Kadın kızsa da ağzını bozmaz. Bayan küfürlü konuşur.

32. Kadın daha çok elbise, etek giymeyi tercih eder. Bayan daha çok pantolon giyer .

33. Kadın mutluluğa önem verir. Bayan haklılığa.

34. Kadın fedakardır. Bayan eşitlikçidir.

35. Kadın bu karşılaştırmadan alınmaz. Bayan sinirlenir.