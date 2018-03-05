Akit TV sunucusuna bir darbe daha

Akit TV’de sabah saatlerinde yayımlanan “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser skandal ifadeler kullanmıştı. Keser hakkında savcılık soruşturma başlatarak 4.5 yıla kadar hapsini istemişti. Akit TV ise Keser ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. AKP sözcüsü Mahir Ünal da Akit'e tepki göstermiş, Akit ise Ünal'a sert yanıt vermişti.

HESABI KAPATILDI

Toplumun her kesimi tarafından tepki gören Ahmet Keser’in Twitter hesabı da, Twitter tarafından kapatıldı. Keser’in hesabının kapatılmasını Yeni Akit bugünkü birinci sayfasından duyurdu. Yeni Akit, olayla ilgili “Twitter'dan Keser'in hesabına sansür” başlığını atarken haberinde şu ifadeleri kullandı:

“PKK'nın eylem talimatlarını yayınlayan sendika.org'un, FETÖ'cü hainleri, terör örgütlerin propagandasını yapanların, İslam dininin her türlü kutsalına saldıranların hesaplarını kapatmayan Twitter, çarpıtılan sözleri sonrası hedef tahtasına konulan Akit TV spikeri Ahmet Keser'in hesabını kapattı. Skandalla ilgili Twitter'a on binlerce şikayet maili gittiği bildirildi.”

Bu arada, daha önce Keser’le yollarının ayrıldığını duyuran Akit’in bugünkü haberinde Keser hakkında “Akit TV spikeri” diye bahsetmesi dikkat çekti.

Provokatör sunucu böyle konuşmuştu: