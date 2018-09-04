Ünlü ekran yüzü Habertürk'ten ayrıldı!

Ekonomik sorunlarla boğuşan Habertürk'ten bir ayrılık haberi daha geldi.

Ekonomik sorunlarla boğuşan ve dolar kurundaki yükseliş nedeniyle yüzlerce kişinin işine son veren Ciner Medya Grubu’nda ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgiye göre; Habertürk’ün güzel ekran yüzü Benan Kepsutlu ile de yollar ayrıldı.

Habertürk'te ayrılık! İkisi yönetici üç çalışan...

Uzun bir süredir izinde olan başarılı sunucu bugün itibari ile kanal ile ilişkisini tamamen kesti.

Kepsutlu’nun ismi geçen yıl evlendiği eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’den gördüğü şiddet nedeniyle son dönemde sık sık gündeme gelmişti. Çiftin boşanmak için yargı yoluna gittiği ortaya çıkmıştı.

BENAN KEPSUTLU KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüyle aynı üniversitenin Radyo TV Sinema bölümünü bitirdi. 1991-2001 yıllarında İtalya Modena’da Romenica okulunda İtalyanca dil eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans yaparak Ortadoğu konusunda uzmanlaştı.

Mehmet Ali Birand yönetiminde Kanal D Haber’de ve CNN Turk’te muhabirlik yaptığı dönemde, televizyon haberciliği eğitimi almak üzere Londra’da BBC News’e kabul edildi. TRT TÜRK’ün Erbil bürosunu kurdu ve ilk temsilcisi oldu. 2010’da haber editörü ve program sunucusu olarak Habertürk’e transfer oldu ve uzun yıllar boyunca kurum bünyesinde değişik görevlerde bulundu.