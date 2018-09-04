Gazeteci Kemal Yavuzel’e hapis cezası

dokuz8HABER Haber Koordinatörü Kemal Yavuzel, Gerçek Gündem Haber Müdürü olduğu dönemde AKP’li eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında ortaya çıkan tapelerini yayınladıkları gerekçesiyle açılan davada 10 ay hapis cezası aldı.



YARKADAŞ YENİDEN YARGILANACAK



CHP İstanbul eski Milletvekili ve Gerçek Gündem eski Genel Yayın Yönetmeni Barış Yarkadaş’ın yargılanması milletvekili olduğu dönemde dosyası ayrılarak durdurulmuştu. Önümüzdeki günlerde Barış Yarkadaş yeniden yargılanacak.



dokuz8HABER'den Eda Narin'in haberine göre, 10 ay hapis cezası verilen Kemal Yavuzel, “Hükmün açıklanması geri bırakıldığı için 5 yıl boyunca boynumun üzerinde Demoklesin Kılıcı sallanacak” dedi.

AKP’li eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, Gerçek Gündem eski Genel Yayın Yönetmeni Barış Yarkadaş’ı ve dokuz8HABER Haber Koordinatörü Kemal Yavuzel’i Gerçek Gündem Haber Müdürü olduğu dönemde 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında ortaya çıkan telefon tapelerini yayınladıkları gerekçesiyle şikayet etti.

Yavuzel’e 10 ay hapis cezası verildi. Eski bakan Bayraktar’ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle açılan davada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Aynı davada yargılanan dönemin www.gerçek gündem.com Genel Yayın Yönetmeni Barış Yarkadaş’ın dosyası milletvekili olması dolayısıyla ayrılmıştı.

‘ARTIK CEZAEVİ İLE ARAMDA BİR AT KILI MESAFE VAR’

Kendisine verilen 10 ay hapis cezasına ilişkin konuşan dokuz8HABER Haber Koordinatörü Kemal Yavuzel, 17-25 Aralık operasyonları sırasında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ilgili Emniyet’in tapeleri gazetelerde yayınladığını hatırlatarak, “Polis fezlekesi olması dolayısıyla o dönem resmiyet taşıyan tapeleri biz de kamuoyunu bilgilendirme adına yayınlamıştık” dedi.

Gerçek Gündem’de haber müdürü olduğu dönemde adı Yolsuzluk Operasyonu olarak gazetelerde verilen 17-25 Aralık operasyonunun 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘FETÖ’ operasyonu olarak tanımlandığını ifade eden Yavuzel, şunları söyledi: “Gazetecilerin “kandırılma” kotası olmadığı için bir dönem resmiyeti olan belge sonrasında özel yaşamın gizliliğini ihlal eden bir bilgeye dönüşüverdi. Belgeyi ilk yayınlayan olmamamıza rağmen verilen bu cezaya itirazım da mahkeme tarafından reddedildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldığı için 5 yıl boyunca boynumun üzerinde Demoklesin Kılıcı sallanacak. Artık cezaevi ile aramda bir at kılı mesafe var.”