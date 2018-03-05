Abdullah Ağar TRT Haber’i topa tuttu

MEDYARADAR - Ünlü Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ile TRT Haber arasında kriz patlak verdi.

Zeytin Dalı Harekatı sonrası sık sık ekranlarda boy gösteren Ağar, yorum ve analizleri artık belli bir telif karşılığı yapacaktı ancak TRT yönetiminin kendisine koyduğu kural sonrası çileden çıktı.

‘BENİ GÜTMEYE KALKTI’

TRT’nin kendisine başka kanallarda çıkma yasağı koymak istemesi sonrası sosyal medya hesabından isyan eden Abdullah Ağar, “‘TRT Haber yetkilisinin diğer televizyon kanallarına çıkmama müdahale etmesiyle ve verilecek üç kuruş parayla beni gütmeye kalkmasıyla, anlaşmamız başlamadan son bulmuştur” ifadelerini kullandı.

"BAŞINA BUYRUK DAVRANIŞ"

İşte Ağar’ın TRT’yi yerden yere vurduğu o açıklama:

Şu ana kadar hiçbir ekonomik çıkar gözetmeksizin ulusal medyada “gerçek bilgi ve bilinç odaklı” üretmeye çalıştığım yorum ve analizler, TRT HABER’in telif teklif etmesiyle, tam da; “En nihayet birileri emek, gayret, bilgi ve muhakemenin karşılığını takdir etti” diyecekken, ilgili yetkilinin diğer televizyon kanallarına çıkmama müdahale etmesiyle ve verilecek üç kuruş parayla beni gütmeye kalkmasıyla, başlamadan son bulmuştur.

Bu nedenle TRT HABER ile sadece gelecekte olacak hukukumuz değil, geçmişten gelen hukukumuz da bozulmuştur.

Beni asıl yaralayan ise ABD, Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerinin resmi devlet kanalları dahi bilgi görüş ve yorumlarıma başvururken, benim devletimin kanalında, hangi amaca hizmet ettiğini bilmediğim ‘genç’ bir yetkilinin, bu denli CANININ ÇEKTİĞİ GİBİ BAŞINA BUYRUK DAVRANABİLMESİDİR.

TRT HABER için günlerce sabahın ayazından gecenin soğuğuna Hatay’dan, Cilvegözü’nden, Hassa’dan yayınlara katılmış, ısrarlarını kırmayıp sadece bir program için ta Kayseri’den sınıra, yüzlerce kilometre tepip sayısız kereler evden Ankara’ya İstanbul’a gitmiş ve şu ana kadar harcadığı zamanın, emeğin ve fedakarlığın karşılığında kör bir kuruş dahi almamış biri olarak, BU YAPILANI HAK ETMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ümit ederim görülür, ümit ederim sorulur.

Abdullah Ağar