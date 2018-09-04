Oğlunun fotoğrafı 'suç unsuru' oldu

Yaptığı haberler nedeniyle yargılanan gazeteci Sibel Hürtaş’ın dava dosyasına, oğlunun 1 yaşındayken, Hrant Dink anmasında çekilen fotoğrafı 'suç unsuru' olarak konuldu.

Gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in tutuksuz yargılandıkları davanın ilk duruşmasına 6 Eylül Perşembe günü Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Hakkında 10.5 yıl hapis cezası istenen gazeteci Sibel Hürtaş hakkında hazırlanan soruşturma dosyasında, oğlunun fotoğrafının “suç unsuru” olarak yer alması dikkat çekti.

19 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da, gazeteci Hrant Dink için düzenlenen anma töreninde çekilen fotoğrafta, bu tarihte 1 yaşında olan oğlunun elinde bir pankart yer alıyor. Pankartta, “Hepimiz Hrantız hepimiz Ermeniyiz” yazıyor.

Hürtaş’ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğraf için dava dosyasında, “Hesabın herkes tarafından görülebilen (gizli olmayan) paylaşımları incelendiğinde suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlar” notu yer alıyor.

MAN ADASI BELGELERİ DE DOSYADA

Hürtaş’ın dava dosyasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Man Adası belgeleri de yer alıyor. CHP yönetiminin basın toplantısıyla gazetecilere dağıttığı bu belgeler de “suç unsuru” olarak Hürtaş’ın dosyasına konuldu.

DOĞA FOTOĞRAFI SUÇ UNSURU OLDU

Gazeteci Hayri Demir’in dava dosyasında Ankara Çamkoru Tabiat Parkı’nda çektiği fotoğrafları da delil olarak gösterilmesi de dikkat çekti.

İLK DURUŞMA 6 EYLÜL’DE

Gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir, yaptıkları haberler ve haberlerin duyurularına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle 22 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmışlardı. 4 günlük gözaltının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in Türk Ceza Yasası’nın 216. Maddesinde düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik” ile Terörle Mücadele Yasası’nın 7. Maddesinde düzenlenen “örgüt propagandası” suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Gazeteciler Hürtaş ve Demir’in ilk duruşması 6 Eylül Perşembe günü Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.