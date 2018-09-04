TGS, kâğıt krizini Cumhurbaşkanlığı'na taşıdı

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca ile gazete ve yayınevlerinin kâğıt sorununu görüştü.

Beştepe’deki Saray'da gerçekleşen görüşmede Durmuş, dövizdeki artış nedeniyle yazılı basının girdiği ekonomik darboğazı anlatarak Sendika’nın çözüm önerilerini sundu. Durmuş, kısa vadede basın ilan kurumunun gazetelere sağladığı ilân gelirinin artırılması, kâğıtta KDV’nin sıfırlanması ve hükümetin kâğıt sübvansiyonu yapması gibi önlemlerin alınabileceğini anlattı.Akarca ise gelişmeleri izlediklerini ve TGS’nin taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini söyledi. Durmuş daha sonra, gazeteci kökenli vekillerle kâğıt sıkıntısını konuşmak üzere Meclis’e geçti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası önceki hafta yaptığı açıklamada Türkiye medyasının en zor dönemini yaşadığını belirtmişti. Açıklamada, “Gazeteler bir kamu görevi yapmaktadır. Halkın haber alma hakkı kâğıt sorunuyla engellenemez. Hükümetin basın özgürlüğünü sağlaması demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hükümet bu duruma sessiz kalamaz. Kâğıt krizine acil bir çözüm üretilmeli. Aksi halde yeni kapanmalar kapıdadır” ifadelerine yer vermişti.