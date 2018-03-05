'Süleyman Askeri' ile yollar ayrıldı mı?

Birsen ALTUNTAŞ - MEDYATAVA - Usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan’ın imza attığı dizinin yeni bölümünde ilginç bir gelişme oldu. Dizinin “Süleyman Askeri” karakterine hayat veren başrol oyuncusu Kaan Taşaner’e rol yazılmadığı ortaya çıktı.

İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve Özgü Kaya gibi ünlü isimlerin rol aldığı diziyle Taşaner’in yollarının sessiz sedasız ayrıldığı öne sürüldü. Kaan Taşaner, daha önce de aynı ekibin çektiği “Diriliş Ertuğrul” dizisinde uzun süre rol almıştı. Oyuncunun neden kadro dışı kaldığı merak konusu oldu.

Öte yandan dev prodüksiyonlu dizinin kadrosuna son olarak ödüllü oyuncu İsmail Hacıoğlu, başrol olarak dahil olmuştu. Senaryosunu Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız ve Uhud Tekin’in yazdığı dizide Hacıoğlu, Üsküplü bir kahraman rolüyle seyirci karşısına çıkıyor.