Habertürk'te ayrılık! İkisi yönetici üç çalışan...

Ciner Medya Grubu’nda Habertürk Gazetesi’nin kapanmasıyla başlayan tenkisat, bugün iki müdür ve bir editör daha ayrılmasıyla devam etti.



Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; gazetenin kuruluşundan beri kurum bünyesinde olan magazin müdürü Bülent İpek ile dış haberler müdürü Nalan Koçak’la yollar bu sabah ayrıldı.



Ayrıca Habertürk’te uzun yıllardır otomotiv editörlüğü yapan Hakan Özenen’in de kurumla ilişkisini kestiği öğrenildi.



Özenen yaptığı açıklamada ayrılık nedenine ilişkin, “Sebebi hepinizin malumu, burada yeniden anlatmanın manası yok” ifadelerini kullandı.



Magazin dünyasının tecrübeli isimlerinden Bülent İpek, 2015’in son aylarında gazetenin magazin müdürlüğüne atanmış, kapanma sonra ise aynı görevini Habertürk.com.tr’de sürdürmüştü.



Uzun yıllar Habertürk’te çalışan Koçak ise geçtiğimiz aylarda Habertürk.com.tr’ye dış haberler müdürü olarak geçmişti.