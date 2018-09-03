Haber Global'den bir transfer daha!

TR24 olan ismini Haber Global olarak değiştiren ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan 'yayın izni' alan Haber Global'in transferleri devam ediyor.

MEDYARADAR/ Genel Yayın Yönetmenliği'ni Suat Toktaş'ın yaptığı ve kadrosunda Erhan Ertürk, Gülay Özdem, Ceren Akdağ, Sorel Dağıstanlı, Senem Toluay Ilgaz ve Faruk Demirel gibi tanınmış isimlerin yer aldığı Haber Global bu kez Posta Gazetesi'nden bir transfere imza attı.

Posta Gazetesi'nde hem politika editörlüğü yapan hem de röportajlar gerçekleştiren Serap Belovacıklı yeni haber kanalının kadrosuna katıldı.

Belovacıklı yayına geçme hazırlığı içerisindeki Haber Global'de siyaset muhabiri olarak görev yapacak.

SERAP BELOVACIKLI KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Belovacıklı BBC Eğitim Merkezi'nde diksiyon, Basın Enstitüsü Derneği'nde ise Bilgisayar Destekli Araştırma Habercilik dersleri aldı.

Mesleğe 2007 yılında Olay TV'de Yönetmen olarak adım atan Belovacıklı daha sonra Habertürk'e transfer oldu.Burada 2 yıl süreyle çalışan deneyimli gazeteci ardından Akşam gazetesinin internet sitesi editör kadrosuna katıldı. Burada ses getiren röportajlara imza attı.

Bir süre sonra Artı1 TV'ye geçiş yapan Belovacıklı kısa bir süre TVEM'de sunuculuk görevinde de bulundu.2015 yılının Ekim ayında Yurt Gazetesi ile anlaştı. Kısa bir süre burada görev yapan Belovacıklı daha sonra Posta Gazetesi'ne politika editörü olarak transfer oldu.