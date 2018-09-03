Milliyet'ten 2 yeni transfer birden

Demirören Medya Grubu'na bağlı olarak yayınlanan Milliyet Gazetesi kadrosuna çifte takviye yaptı.

Medyatava - Mete Belovacıklı yönetimindeki gazetenin Ekonomi Servisi'ne Dünya Gazetesi'nden iki başarılı isim katıldı.

Dünya Gazetesi'nde son olarak Haber Müdürlüğü görevini yürüten Ebru Sungur ile Aylin Rana Aydın bugün itibariyle Milliyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Sungur ekonomi editörü, Aylin Rana Aydın ise muhabir olarak görev yapacak.

Ebru Sungur kimdir?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden 1996 yılında mezun olan Ebru Sungur okul yıllarında TRT İstanbul Radyosu'nda sözleşmeli olarak çalıştı. 1997 yılında yazılı basına geçti. İntermedya, Boyut, Doğan gruplarında ekonomi ve borsa dergilerinde muhabirlik yaptı. 2000 yılında ekonomi muhabiri olarak başladığı Milliyet Gazetesi'nden 2010 yılında ekonomi editörü iken ayrıldı. Ebru Sungur son beş yıldır Dünya Gazetesi'nin Haber Müdürü'ydü.