Mizah dergisi sahibi yumruk darbesiyle öldürüldü!

Mizah dergisi Size'nin sahibi Çağın Türker, balıkçıda tartıştığı bir kişi tarafından yumruk darbesiyle öldürüldü.

Çağın Türker, arkadaş grubuyla bir balıkçıya gitti ve yemek sipariş etti. Bu sırada yan masada bulunan bir kişiyle tartışmaya başladı.

ŞAKANIN DOZU KAÇINCA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, önce şakalaşmayla başlayan söz dalaşı, şakanın dozunun kaçması üzerine tartışmaya, ardından da kavgaya dönüştü.

Garsonların araya girmesiyle ayrılan kava, bu kez dışarıda devam etti.

TÜRKER OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI AMA SALDIRGAN PEŞİNDEN GELDİ

Çağın Türker bir süre sonra olay yerinden kız arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Ancak saldırgan peşinden gelerek Türker'e yumruk attı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Türker, başına aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. Bu sırada başını yere çarparak kanlar içinde kaldı. Kız arkadaşının polise ve ambulansa haber vermesinin ardından hastaneye kaldırılan Çağın Türker, ameliyata alındı.

HAYATINI KAYBETİ

İki gün komada kalan Türker, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis katilin yakalanması için operasyon başlattı.