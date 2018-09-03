Hakan Şükür'ün adını kullanmaktan böyle çekindi

Odatv - Geçen haftasonu oynanan Trabzonspor - Galatasaray derbisini, 4-0’lık farklı bir sonuçla Trabzonspor kazandı. Maç sonrasında Güntekin Onay’ın Bein Sport’ta sunduğu programda, spor yorumcuları Önder Özen ve Tugay Kerimoğlu, Galatasaray’ı masaya yatırdılar.

Galatasaray’ın yaptığı ve yapmadığı transferler konuşulduğu sırada, Önder Özen eski Galatasaraylı futbolcu Tugay Kerimoğlu’nun Galatasaray’da dönemden bir örnek verdi. Özen bu örneği verdiği sırada, eski Galatasaraylı futbolcu, FETÖ’cü firari Hakan Şükür’den de, “Uzun boylu olan santraforun sakatlığı mı vardı” diye söz etti.

Kendisi de eski futbolcu olan Önder Özen’in, FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün adını kullanmaktan kaçınması dikkat çekti.