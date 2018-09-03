Tuncay Özkan hakkındaki iddialara yanıt verdi

Eski medya patronu, şimdinin CHP'nin nin İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın 1,5 milyon dolar karşılığı KRT kanalının yüzde 51'ini satın aldığı iddia edildi.

Patronlar Dünyası adlı internet sitesinin haberinde, KRT'nin doğrudan Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak'a bağlı olacağı, başına da Adnan Bulut'un getirildiği iddia edilmişti. Haberin ardından Twitter'dan açıklama yapan Tuncay Özkan, haberin maksatlı bir polşitik kampanya olduğunu belirterek iddiayı yalanladı.

Mesajında hiçbir ticari faaliyeti olmadığını söyleyen Özkan, "Bu tür haberler gerçek dışıdır. Hiçbir ticari faaliyetim olmadığı gibi hiç kimseyle birlikte televizyon kanalı satın almadım. Bu haberler yıpratma maksatlı politik kampanyalardır. Gerçekle alakası yoktur" dedi.